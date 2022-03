Kamikaze-Fahrt : Laster außer Kontrolle zerstört elf Autos

LUXEMBURG - In Esch ist am Dienstag ein Sattelschlepper in elf parkende Autos gefahren. Auch ein Gebäude rammte der LKW. Der Fahrer soll das Bewusstsein verloren haben.

Der 42-Tonner nahm elf parkende Autos mit und rammte gegen ein Gebäude. Polizei

Gleich elf parkende Autos hat ein Laster gegen 14 Uhr im Escher Gewerbegebiet Monkeler gerammt. Der LKW aus Spanien fuhr führerlos quer über den Parkplatz und prallte gegen ein Gebäude. Der schwere 42-Tonner rollte nach dem Aufprall zurück auf den Parkplatz und bieb dort stehen.