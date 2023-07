Sprachnachrichten aufgetaucht: Laura Müller verrät Details über die Geburt von Söhnchen Rome Aston

Dem Boulevardblatt zufolge verrät Laura einige Details zur Schwangerschaft und der Geburt ihres Sohnes Rome Aston. So berichtet sie, Fruchtwasser verloren zu haben und dass es danach sehr schnell ging. «Und zack, war der kleine Rome da», so Laura in der Nachricht, die an einen Freund gerichtet sein sollte. «Fruchtwasser ist ja das größte Anzeichen, dass es gleich losgeht. Und sie haben mich ja gar nicht mehr gehen lassen aus dem Krankenhaus, weil das Baby dann wirklich kam.»