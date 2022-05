Model mit Prothesen : Lauren Wasser mischt gerade die Fashionwelt auf

US-Amerikanerin Lauren Wasser (34) läuft mit goldenen Prothesen über den Laufsteg. Das Model hat wegen des Toxischen Schocksyndroms beide Beine verloren und ist bei großen Marken gefragt.

Vor wenigen Tagen war Lauren Wasser an der Cruise-Show von Louis Vuitton das Model, das die Runway-Show beenden durfte: Lauren trägt ihre Haare im Sleek-Look zu einem engen Dutt nach hinten gekämmt, dazu einen Metallic-Mantel und silberne Bermuda-Shorts, die ihre goldenen Prothesen perfekt in Szene setzen.

Knapp am Tod vorbei

Schließlich gerät Lauren in einen potenziell tödlichen Zustand, der eintritt, wenn die Blutzufuhr zu einem großen Bereich des Gewebes unterbrochen wird. Sie spürt starke Schmerzen an Händen und Füßen. Die Ärzte sagen ihrer Mutter, sie solle schon einmal ihren Sarg vorbereiten. Wider aller Erwartungen überlebt Lauren, doch ihr rechtes Bein muss amputiert werden.

Durch Fotos zurück ins Leben

Lauren verliert das zweite Bein

Von da an geht Lauren mit zwei Goldprothesen und wird in der Modewelt immer erfolgreicher: 2019 läuft sie für Rihannas Marke Savage x Fenty neben Bella Hadid.

Sie liebe es, ihre Geschichte zu erzählen, sagt sie zum Onlinemagazin «Refinery 29». «Jetzt, da ich meine neuen goldenen Beine habe, kann ich dieser eindimensionalen Welt etwas geben, was es noch nie gegeben hat», so ihr Fazit zur Modeindustrie. Für ihre goldenen Beine hat sie inzwischen sogar eine extra Prothese mit Absatzschuhen.

Obwohl Lauren inzwischen einen Weg für sich gefunden hat, glaubt sie, dass alles anders gewesen wäre, hätte sie ihre Beine früher verloren. «Ich denke, der Zeitpunkt ist entscheidend. Vor zehn Jahren wäre ich nicht angenommen worden», so Wasser. «Wir sind noch nicht ganz so weit – aber es bewegt sich in eine Richtung, in der die Branche noch nie zuvor war», ergänzt das Model. «Türen, die früher fest zugenagelt waren, öffnen sich nun langsam.»