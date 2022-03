Gelähmt – «Laurys' Unfall hat unser Leben völlig verändert»

Die UN-Generalversammlung erklärte 2005 den dritten Sonntag im November zum Tag für Verkehrsopfer. Der Aktionstag am 20. November 2011 erinnert an die Dekade für Verkehrssicherheit 2011 bis 2020.

Aus diesem Anlass wird die gelbe Raute als Symbol der UN-Dekade an Fassaden am Times Square in New York und dem Londoner Trafalgar Square sowie weltweit an zahlreiche Sehenswürdigkeiten projiziert.