Laut EU-Kommissar: Griechische Brände sind die größten in Geschichte der EU

73.000 Hektar entsprechen 730 Quadratkilometern – eine Fläche fast so groß wie Deutschlands zweitgrößte Stadt Hamburg. Die Lage in den Brandgebieten rund um Athen hatte sich am Mittwochabend etwas entspannt. Vorangegangen waren viele Stunden massiven Einsatzes von Löschhubschraubern und Löschflugzeugen mit zahlreichen Feuerwehrleuten und freiwilligen Helfern. Sehr schwierig blieb die Lage hingegen in Mittelgriechenland nahe der Ortschaft Distomo und am sechsten Tag in Folge an der griechisch-türkischen Grenze im Raum der großen Hafenstadt Alexandroupolis.