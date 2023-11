Die künftigen Regierungsmitglieder stehen mittlerweile fest, am Donnerstag will Luc Frieden sie bekannt geben. Auch wenn die DP in der Minderheit ist, wird sie wohl große Ministerien bekleiden. Am Vorabend sickern bereits Namen durch: L’essentiel-Informationen wird Claude Meisch von der DP das Wohnungsbauministerium übernehmen und dieses mit dem Bildungsministerium kombinieren. Der Bereich Forschung soll von Letzterem getrennt werden. Die bisherige Finanzministerin Yuriko Backes soll wohl das Verteidigungs- und Verkehrsressort übernehmen, wie es auch François Bausch von den Grünen in der scheidenden Regierung getan hat.