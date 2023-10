Laut Studie: Laufen «Online-Ehen» schlechter?

Die moderne Romanze läuft so: Nach rechts gewischt, es ist ein Match, getroffen, verliebt, verlobt, verheiratet. Hast du keine Ahnung von Matches und «nach rechts wischen»? Dann hast du deinen Partner oder deine Partnerin wohl nicht auf einer Datingapp kennengelernt.

Für alle, die sich jedoch bei Tinder, Bumble, Grinder, Hinge und Co. gefunden haben, brechen vielleicht harte Zeiten an. Denn laut einer Studie haben es Paare, die sich übers Internet kennengelernt haben, schwerer.

Das Ergebnis sei der «Online-Dating-Effekt». In der im September von Forschern der Arizona State University durchgeführten Analyse heißt es: «Personen, die sich online kennengelernt haben, berichteten über eine geringere Qualität ihrer Ehen als diejenigen, die ihren Ehepartner offline kennengelernt haben.»

Unterstützung des Umfelds beeinflusst Ehe

Einer der ermittelten Hauptgründe für das geringere Glück in der Ehe sei, dass die Pärchen, die sich online trafen, oft nicht so sehr von ihrem Umfeld unterstützt würden. Dazu heißt es in der Studie: «Die Unterstützung, die Paare von ihren sozialen Netzwerken erhalten (oder auch nicht), kann erhebliche Auswirkungen auf die Qualität ihrer Beziehungen haben.»