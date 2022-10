Daria Dugina: Laut USA steckt ukrainische Regierung hinter tödlichem Autobombenanschlag

Solche Attentate haben zwar wenig direkte Auswirkungen, aber einen hohen symbolischen Wert und US-Beamte seien frustriert über die mangelnde Transparenz der Ukraine, so die New York Times.

Dugina vertrat die Ansichten ihres Vaters und war für den Angriffskrieg

Duginas Toyota Land Cruiser explodierte nach Angaben der Ermittler am 21. August während der Fahrt in einer Vorstadtsiedlung etwa 20 Kilometer westlich von Moskau. Danach ging der Wagen in Flammen auf und krachte gegen einen Zaun. Daria Dugina starb noch vor Ort. Laut Ermittlern war ein Sprengsatz am Fahrzeug montiert gewesen.