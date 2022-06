Corona-Herbststrategie : Lauterbach will flächendeckende Gratis-Bürgertests streichen

Corona-Schnelltests sollen künftig vor allem Menschen mit Symptomen und in bestimmten Ausnahmefällen kostenlos zur Verfügung stehen. So ein Bericht des Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will offenbar den anlasslosen Zugang zu kostenlosen Corona-Schnelltests für alle Bürgerinnen und Bürger beenden und künftig auf Patienten mit Symptomen sowie ausgewählte Personengruppen beschränken. Das geht aus der «Corona-Herbststrategie» des Ministeriums hervor, aus der das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) zitierte. Der sieben Punkte umfassende Plan sei am Dienstag an die Gesundheitsministerinnen und -minister der Bundesländer geschickt worden, die ab Mittwoch zur Gesundheitsministerkonferenz zusammenkommen.