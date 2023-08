In Koblenz: Lautern braucht ein Erfolgserlebnis im Cup

Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern braucht am Sonntag (15.30 Uhr) in der 1. Runde des DFB-Pokals bei Fünftligist FC Rot-Weiß Koblenz dringend ein Erfolgserlebnis. Trotz zwei Niederlagen aus den ersten beiden Liga-Spielen geht die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster natürlich als klarer Favorit in die Partie. «Unser reiner Fokus gilt dem Spiel am Sonntag. Wir haben die Pflicht, dort eine Runde weiterzukommen. Das ist unser Job und das erwartet jeder von uns», sagte FCK-Trainer Dirk Schuster am Freitag.