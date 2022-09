1. FC Kaiserslautern : Lautern-Trainer Schuster will von Aufstieg nichts wissen

Trotz des guten Saisonstarts ist für Trainer Dirk Schuster eine mögliche Rückkehr des 1. FC Kaiserslautern in die Fußball-Bundesliga derzeit überhaupt kein Thema. «Von der Tradition gehört der Verein in die Bundesliga. Aber die Zeit in der 3. Liga hat uns alle sehr geerdet, sehr demütig gemacht», betonte Schuster am Sonntagabend im SWR. «Auch wenn viele von höheren Zielen träumen, sollten wir bodenständig bleiben. Für uns geht es um den Klassenerhalt.»