Aussage zu Judenverfolgung : Le Pen setzt sich in die Nesseln

Als Paris von den Nazis besetzt war, halfen französische Polizisten bei der Deportation Zehntausender Juden. Frankreich trage dafür keine Schuld, so die Chefin des Front National.

Sieht keine Schuld Frankreichs: Marine Le Pen bei einer Ansprache in Paris. (10. April 2017)

Die Rechtspopulistin habe damit ihre wahre Einstellung offenbart, sagten ihre Gegenkandidaten vom Favoriten Emmanuel Macron bis zum Außenseiter Jean Lassalle am Montag. Le Pen versuchte, sich mit einer nachgeschobenen Erklärung zu rechtfertigen.

Zehntausende französische Juden umgebracht

Le Pen hatte am Sonntag gesagt, Frankreich sei nicht dafür verantwortlich, dass Pariser Polizisten im Juli 1942 Tausende Männer, Frauen und Kinder im Radstadion Vélodrome d'Hiver zusammengepfercht hatten, die dann in Vernichtungslager der Nazis abtransportiert wurden. Die Polizei unterstand damals der französischen Regierung von Marschall Philippe Pétain, die in Vichy residierte und mit der deutschen Besatzungsmacht zusammenarbeitete.