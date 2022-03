In Frankreich : Le Pen will neue Gruppierung bilden

Jean-Marie Le Pen, Gründer der rechtsextremen Front National, will eine neue Gruppierung ins Leben rufen. Le Pen war die FN-Mitgliedschaft gekündigt worden.

Nach dem Streit mit der Parteispitze will der als Mitglied suspendierte Gründer der rechtsextremen Front National, Jean-Marie Le Pen, eine neue Gruppierung ins Leben rufen. «Ich werde keine neue Partei gründen», kündigte der 86-Jährige am Montag über seinen Twitter-Account an. Die neue Gruppierung solle nicht in Konkurrenz zur Front National stehen. Gleichzeitig schrieb Le Pen, er wolle die politische Linie wiederherstellen, die er seit Jahrzehnten verfolge.