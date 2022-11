Lokale Produktionen: Léas Adventskalender stimmt das Großherzogtum in Weihnachtsstimmung

Der Adventskalender «Luxembourg – Let's make it happen» lässt die Herzen der im Großherzogtum lebenden Menschen höher schlagen. «Der Kalender enthält 24 kleine Kästen», erklärt Léa Schroeder, die in Differdingen lebende Designerin, die die Bilder für den Kalender illustriert hat.

In einer schönen Geschenkbox – die für 100 Euro angeboten wird – findet man die 24 liebevoll ausgewählten Überraschungen. «Alle Sachen haben eine Geschichte und wurden in Luxemburg produziert. Zu einem großen Teil durch lokale Produktion in Handarbeit.» 1350 Adventskalender stehen zum Verkauf bereit. «Es ist bereits das dritte Jahr dieser Aktion und man spürt in der Bevölkerung eine gewisse Erwartungshaltung», so Léa Schroeder. «Es ist ein sehr schönes Geschenk, mit dem man nichts falsch machen kann. Es ist wirklich ein Geschenk, das man sich mit der ganzen Familie teilen kann», erklärt die Designerin abschließend.