Ukraine-Russland-Konflikt : Leben in Kiew, zwischen «Angst» und «Mut»

LUXEMBURG/KIEW – Daniel Porcedda aus Luxemburg lebt seit 23 Jahren in Kiew. Er berichtet vom Kriegstag, den er am Donnerstag in Kiew erlebt hat.

«Sich in einem Land wiederzufinden, in dem Krieg herrscht, war eine völlig unvorstellbare Situation». Der Luxemburger Daniel Porcedda wohnt seit 23 Jahren in Kiew, seit Donnerstagmorgen greift Russland an. Zwar hatte die Botschaft am Mittwoch empfohlen, Kiew zu verlassen, doch Porcedda, seine Frau und seine Stieftochter sind noch dort. «Dafür gab es mehrere Gründe. Unter anderem die Sicherheitslage, außerdem haben wir kein Auto», erklärt er.

«Bombenangriffe gegen 5 Uhr und eine Reihe von Alarmen», hätten den Tag eingeläutet. «Natürlich fühlt man sich in dieser Situation ängstlich», gibt der Luxemburger zu. Sich im Keller des Hauses zu verstecken sei nicht möglich, der sei zu klein. Das Gespräch mit dem 63-Jährigen müssen wir zwischenzeitlich kurz unterbrechen, weil ein Flugzeug vorbeifliegt.« Schon gut, das ist ein ukrainisches Flugzeug. Zumindest hoffe ich das...», sagt er. Die Ukrainer beschreibt er als mutig, «sie verfallen nicht in Panik». Viele legten sich Vorräte an oder gingen zu Geldautomaten.

Inzwischen sei es unmöglich Kiew zu verlassen, «wegen der Kämpfe und der Soldaten, die durch die Straßen ziehen», so Porcedda. Über den Tag habe er Panzer in der Stadt gesehen, sowie Hubschrauber, die einen nahe gelegenen Militärflughafen angriffen, der schließlich von den russischen Streitkräften eingenommen wurde. Noch am Morgen sei er kurz draußen gewesen, um einzukaufen, den Rest des Tages habe er zu Hause verbracht.« Die Situation ändert sich fast jede Minute, es ist unmöglich, etwas vorauszusagen», schildert Porcedda die Lage. Ein Koffer mit den wichtigsten Dingen sei gepackt.