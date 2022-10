Australien : Lebend in Leichensack gelegt – Krankenhaus bestreitet Fehler

Ein Patient war möglicherweise noch am Leben, als er in den Leichensack gelegt und ins Leichenschauhaus gebracht wurde. Die Untersuchung läuft.

Der 55-jährige Kevin Reid befand sich auf der Palliativstation des Rockingham General Hospital in der Nähe von Perth, Westaustralien, als er am 5. September 2022 von einer Krankenschwester vermeintlich tot aufgefunden wurde und Stunden später, nachdem die Familie sich vom Verstorbenen verabschiedet hatte, in einen Leichensack gelegt und in die Leichenhalle transportiert wurde. Es wurde jedoch kein Totenschein ausgestellt – ein Detail, das sich als entscheidend erweist.