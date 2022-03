Irrer Film : Lebendig begraben: So fühlt es sich an

90 Minuten in einem Holzsarg. Wer sich ab Freitag im Kino den neuen Film «Buried» antut, stirbt selbst ein bisschen mit.

Hautnah erlebt der Zuschauer einen Albtraum mit: Man teilt die einsame Verzweiflung eines Menschen, eingesperrt in einem Sarg weit unter der Erde. Der Film ist ein Psycho-Experiment für den Zuschauer. Man bekommt Angst und Verzweiflung selten so unmittelbar vermittelt.

Eine einzige Einstellung in Echtzeit

Einziger Schauplatz im ganzen Film ist der Holzsarg. Keine Szene spielt über dem Boden. Das beklemmende Gefühl zieht sich ganze 90 Minuten durch. Ab und an keimt kurzzeitig Hoffnung auf, denn in den Sarg wurde dem Gefangenen Paul ein Handy mitgegeben. Das Telefon wird zum winzigen Strohhalm, an den er sich klammert.