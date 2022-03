Nicht mehr ansprechbar : Lebensgefahr nach Messerattacke bei Schule

KONZ – Ein 23-Jähriger wurde am Donnerstagmorgen mit Stichverletzungen in Schul-Nähe aufgefunden worden und war nicht mehr ansprechbar.

Nach einem mutmaßlichen Messerangriff in Konz im Landkreis Trier-Saarburg schwebt ein 23-jähriger Mann in Lebensgefahr. Polizei und Rettungskräfte fanden den Schwerverletzten am frühen Donnerstagmorgen an einer Bushaltestelle in der Nähe einer Schule, nachdem jemand den Notruf gewählt hatte, wie die Beamten mitteilten. Der junge Mann habe mit Stichverletzungen am Boden gelegen und sei nicht mehr ansprechbar gewesen.