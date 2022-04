Eltern mit Messer getötet : Lebenslange Haft für Babysitter in England

Ein Babysitter aus dem englischen Basingstoke ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Der Verurteilte tötete die Eltern seines Schützlings mit einem Küchenmesser. Wie die BBC am Donnerstag berichtete, kann der 53-Jährige dem Urteil des Gerichts zufolge frühestens nach 34 Jahren auf eine Entlassung hoffen. Er hatte den 61-jährigen Mann und die 29 Jahre alte Frau im Juni vergangenen Jahres im Streit in deren eigenem Zuhause im südenglischen Basingstoke getötet. Der Sohn des Paares schlief während des Verbrechens nebenan.

Anlass für den Streit, der nach der Rückkehr des Paares ausbrach, soll der Einbruch in eine Bingo-Halle gewesen sein, in den die beiden Männer mutmaßlich verwickelt waren. Nachdem der Babysitter 58 Mal auf den Mann eingestochen hatte, griff er auch die Frau an, die in der Zwischenzeit den Notruf gewählt hatte. Teile des Verbrechens wurden auf Tonband aufgezeichnet.