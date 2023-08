USA: Lebenslange Haft für Weltuntergangs-Anhängerin wegen Mordes an Kindern

In den USA ist eine Weltuntergangs-Anhängerin wegen des Mordes an ihren zwei Kindern und der Verschwörung zur Ermordung der Ex-Frau ihres Ehemannes zu lebenslanger Haft ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung verurteilt worden. Richter Steven Boyce ordnete im nordwestlichen US-Bundesstaat Ohio am Montag (Ortszeit) aufgrund der Schwere der Taten drei aufeinanderfolgende lebenslängliche Haftstrafen an. «Sie müssen für jeden der drei Morde einzeln zur Rechenschaft gezogen werden», sagte er.