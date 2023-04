Liverpool: Lebenslange Haftstrafe für die irrtümliche Tötung der kleinen Olivia

Rund sieben Monate nach dem Tod einer Neunjährigen bei einer Verfolgungsjagd von Kriminellen in Liverpool hat ein britisches Gericht einen Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe von mindestens 42 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Angeklagte Thomas Cashman habe seine Verantwortung für den Tod der kleinen Olivia nicht anerkannt und somit keine Reue gezeigt, sagte Richterin Amanda Yip am Montag bei der Urteilsverkündung.

Der 34-Jährige war am Donnerstag wegen des Todes der Neunjährigen schuldig gesprochen worden. Zudem befanden die Geschworenen Cashman des versuchten Mordes an dem von ihm verfolgten Mann sowie der Verletzung der Mutter des Kindes und des Waffenbesitzes für schuldig. Der Angeklagte hatte zwar zugegeben, in Drogengeschäfte verwickelt gewesen zu sein. Er bestritt jedoch, den tödlichen Schuss abgefeuert zu haben.