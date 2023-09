Lebensmittel: Darum panschen Brauereien Bier mit Mikroplastik

Derzeit läuft in München das weltberühmte Oktoberfest – dafür wird vor allem Bier in rauen Mengen benötigt.

Beim Wort Mikroplastik schrillen bei vielen die Alarmglocken – schließlich werden die Teilchen mit weniger als fünf Millimeter Durchmesser zunehmend auch im Trinkwasser und in der Luft nachgewiesen. Doch auch bei der Bierproduktion gelangen die mikroskopischen Partikel in den Kessel .

Fürs Bierbrauen kommen auch Fossilien zum Zug

Andere Brauereien setzen auf Methoden wie die Sedimentation, bei der sich die trübenden Inhaltsstoffe nach und nach am Boden absetzen. Während die Nutzung der Schwerkraft mit keinen Kosten verbunden ist, nimmt der Prozess viel Zeit in Anspruch, zudem geht eine beträchtliche Menge des Gerstensaftes verloren.

Diese alternativen Methoden gibt es

Bei der Separation werden die Feststoffe im Bier auf einem drehenden Teller durch die Fliehkraft nach außen gedrückt, während das klare Bier in der Mitte verbleibt – diese Methode ist allerdings sehr energiehungrig. Wer bezahlbares Bier kaufen will, das garantiert nie mit Mikroplastik durchsetzt war, setzt am besten auf naturtrübes: Bei diesen Sorten wird jeweils ganz auf die Filtration verzichtet.