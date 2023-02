Luxemburg: Lebensmittel mit Insekten sind (noch) Nischenprodukte

Die Europäische Kommission hat vor einigen Tagen die Vermarktung Pulvers von Hausgrillen genehmigt. Die Liste der Nahrungsmittel, in denen das Pulver enthalten sein kann, ist lang: Brot, Kekse, Soßen, Pizza, Fleischersatzprodukte, Süßigkeiten und Getränke wie Bier. Die EU-Verordnung gilt auch in Luxemburg, bestätigt die luxemburgische Veterinär- und Lebensmittelbehörde (Alva).

Insektenprodukte können Allergien auslösen

Auch wenn die Verwendung erlaubt ist, ist die Menge begrenzt, so die Europäische Kommission. Derzeit darf für die nächsten fünf Jahre nur die Firma «Criquet One» mit Sitz in Vietnam entsprechenden Grillen vertreiben. In Luxemburg gibt Cactus an, «derzeit keine Insektenartikel im Sortiment» zu haben und «keine Anfragen unserer Kunden nach dieser Art von Produkten» erhalten zu haben. Das Unternehmen erklärt, dass es die Entwicklung dieser Produkte und des Marktes dennoch aufmerksam verfolge.