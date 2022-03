Saarland – «Leblose Person» im Auto war betrunken eingeschlafen

Die «leblose Person» im Auto war in Wirklichkeit betrunken – und am Steuer eingeschlafen (Symbolbild).

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist der Polizei im Nordsaarland eine «leblose» Person in einem Auto gemeldet worden, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilt. Bei der Kontrolle stellten die Beamten jedoch fest, dass der dass der «leblose» Fahrer im Fahrzeug eingeschlafen war. Dabei lief der Motor des Mercedes Kombi, auch der Blinker war eingeschaltet.