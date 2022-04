Luxemburg : Lebloser Körper in Kirchberg entdeckt

LUXEMBURG – Am Sonntagmorgen hat man die Leiche einer 46-jährigen Frau im Untergeschoss eines Restaurants in Kirchberg entdeckt. Die Ermittlungen dauern an.

Im Laufe des heutigen Tages hat man den leblosen Körper einer 46-jährigen Frau im Keller eines Restaurants in der Avenue J.F. Kennedy gefunden. Das teilte die Staatsanwaltschaft in einer Pressemeldung mit. Des Weiteren heißt es in der Mitteilung, dass ein Verbrechen nicht ausgeschlossen werden kann. Es wurden weitere Ermittlungen zum Tathergang eingeleitet.