Sim-Racing - Legendäres Formel-1-Team Brabham ist zurück auf der Rennstrecke

Das ehemalige Formel-1-Team Brabham will wieder die Korken knallen lassen und große Preise gewinnen. Sie wechseln dabei vom richtigen Asphalt in die virtuelle Welt des E-Sports. So kämpfen sie neu nicht in der Formel 1, sondern in «iRacing», «rFactor 2» oder «Assetto Corsa Competizione». Dort will das Team wieder an alte Erfolge anknüpfen und in den Simulationsspielen durchstarten.

Comeback im Virtuellen?

Dass Brabham jetzt wieder in den Rennsport, wenn auch nur in den virtuellen Rennsport, zurückkommt, ist eine Chance, aber auch ein Risiko. Denn wenn sie keine guten Fahrer und Fahrerinnen finden, könnte sich das Rennprojekt schnell wieder in Luft auflösen. Kommt dazu, dass ein Sprung in die offizielle E-Sport-Liga der Formel 1 nicht möglich ist. Da jedes Team, das teilnimmt, auch in der echten Formel 1 an den Start gehen muss. Also zumindest ein Formel-1-Debüt werden wir von Brabham nicht sehen.



Brabham war aber schon immer innovativ: So schockten sie 1978 mit einem Ventilator-Rennauto, das mehr Abtrieb hatte und allen davonfuhr, bevor Bernie aus Fairness das Auto zurückzog, damit der Wettbewerb ausgeglichen war. Vielleicht baut Brabham so einen Trick auch in ihren Simulatoren ein. Sie stellen nämlich auch eigene Sim-Racing-Cockpits her, die ein authentisches Gefühl vermitteln sollen, als wäre man auf einer echten Rennstrecke. Die Innovation hat beim ehemaligen Formel-1-Rennstall also nicht abgenommen und es bleibt abzuwarten, ob Brabham eine E-Sport-Größe wird oder wie 1992 wieder aus der Rennwelt verschwindet.