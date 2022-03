Internationaler Fußball : Legia entlässt Trainer nach Pleite gegen Düdelingen

Durch die 1:2-Pleite gegen F91 Düdelingen ist Interimstrainer Aleksandar Vukovic beim polnischen Meister stark in die Kritik geraten. Nun zogen die Verantwortlichen die Reißleine.

Die Niederlage gegen F91 Düdelingen in der Europa-League Qualifikation zieht bei Legia Warschau personelle Konsequenzen nach sich. Der polnische Fußball-Meister trennte sich von seinem Interimscoach Aleksandar Vukovic und installierte am Montag Ricardo Sa Pinto als neuen Cheftrainer.

Der 45-jährige Portugiese trainierte zuletzt die Mannschaft von Standard Lüttich. In seiner aktiven Karriere schnürte er unter anderem für Lüttich, Sporting Lissabon und Real Sociedad San Sebastian die Fußballschuhe.

Sein erstes Spiel als neuer Legia-Trainer führt Sa Pinto nach Luxemburg. Das Rückspiel zwischen Warschau und Düdelingen wird am Donnerstag, 20 Uhr, im hauptstädtischen Stade Josy Barthel angepfiffen. Dem luxemburgischen Meister reicht nach dem 2:1-Erfolg in Polen ein Unentschieden. Selbst bei einer 0:1-Niederlage zöge F91 in die Playoff-Runde ein.