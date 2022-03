Restlos ausverkauft : Lego-Selenski bringt 130.000 Euro Spenden ein

Ein LEGO-Geschäft in Chicago, hat individuell gestaltete Figuren mit dem Abbild des ukrainischen Präsidenten sowie Molotow-Cocktail-LEGOs hergestellt, um Spenden für die Ukraine zu sammeln.

Die Minifigur des Präsidenten kostete 100 Dollar (91 Euro), während man den personalisierten Molotow-Cocktail-LEGO für 10 Dollar (9 Euro) bekam. «Angesichts der jüngsten Invasion des russischen Militärs in der Ukraine hat Citizen Brick beschlossen, Spenden zu sammeln, um ukrainischen Flüchtlingen zu helfen», sagte Citizen Brick in einem Facebook-Post, als sie den Verkauf ankündigten. «100 Prozent des Verkaufserlöses dieser Artikel gehen an die Hilfsorganisation 'Direct Relief', um die Menschen in der Ukraine mit medizinischen Hilfsgütern zu versorgen.»