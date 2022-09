USA : Lehrerin schmeißt ihren Job hin und verdient mit Onlyfans ein Vermögen

Courtney Tillia aus Arizona in den USA arbeitete als Lehrerin, verdiente als Sonderpädagogin allerdings nicht gerade viel. Um ihr Einkommen daher etwas aufzubessern, meldete sich die 36-Jährige vor mittlerweile drei Jahren auf der Erotik-Plattform Onlyfans an – und wurde dort innerhalb kürzester Zeit zum Star, berichtet das britische Online-Portal «DailyStar». Während einige über die Kehrtwende der Karriere der jungen Frau nur die Nase rümpfen und sich darüber beschweren, bekommt die US-Amerikanerin für diesen Schritt auch viel Lob und Zuspruch – unter anderem auch von ihren ehemaligen Berufskolleginnen und – kollegen.

«Meine Frau ist Lehrerin und will ebenfalls ein Onlyfans-Konto eröffnen»

Courtney hat bereits unzählige Nachrichten von Lehrerinnen und Pädagogen bekommen, in denen diese sich über die schlechte Bezahlung der Lehrerinnen und Lehrer auslassen. Einige würden sogar in Betracht ziehen, in die Fußstapfen von Courtney zu treten und ebenfalls sexy Schnappschüsse verkaufen zu wollen.