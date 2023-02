USA: Lehrerin soll mit Schüler mehrmals pro Woche Sex auf Friedhof gehabt haben

Dies ist laut Aussagen der Schwester des mutmaßlichen Opfers nicht nur im Haus des 17-Jährigen, sondern auch andernorts passiert – mehrmals pro Woche. Einmal wurde der Schüler von der Polizei an einem Friedhof angehalten, in unmittelbarer Nähe wurde auch das Auto der Lehrerin beobachtet.

In den Vereinigten Staaten sorgt erneut eine sexuelle Beziehung zwischen einer Lehrerin und einem Schüler für Schlagzeilen. Cali Heikes, die im kleinen Örtchen Winside im Bundesstaat Nebraska unterrichtete, könnte bis zu zwanzig Jahre hinter Gitter kommen, weil sie Sex mit einem Schüler gehabt hatte. Die 25-Jährige ist mittlerweile nicht mehr bei der Schule angestellt und befindet sich in Untersuchungshaft. Derweil schlagen die Vorwürfe von Familienmitgliedern des mutmaßlichen Opfers hohe Wellen.

Lehrerin schlich sich ins Haus des Schülers

Die Beziehung zwischen der 25-jährigen Heikes und dem 17-jährigen Schüler kam nicht zuletzt durch einen Zufall ans Tageslicht. Mitte Januar stoppte die Polizei bei einer Routinekontrolle das Fahrzeug des 17-Jährigen unweit des örtlichen Friedhofes. Auf die Frage, was er hier tue, antwortete der Schüler, dass er «mit seiner Freundin Cali» den Friedhof besucht habe. Der Polizist bemerkte damals auch einen schwarzen SUV in der Nähe des Friedhofes, der auf Heikes registriert war.

Anonymer Hinweis brachte Sache ins Rollen

Laut Aussagen weiterer Familienmitglieder hat sich der 17-Jährige bei seinen Familienmitgliedern in der Vergangenheit erkundigt, was sie davon halten würden, wenn er eine 25-Jährige daten würde. Die Ermittler haben nun einen Hausdurchsuchungsbefehl erwirkt, auch das Mobiltelefon von Cali Heikes soll gesichtet werden.

Altersunterschied ist nicht das Problem

Während das Mündigkeitsalter in Nebraska bei 16 Jahren liegt, ist die sexuelle Beziehung zwischen den beiden aufgrund ihrer schulischen Rollen illegal. So betrachtet das Gesetz Sex zwischen einer Lehrperson und einem Schüler oder einer Schülerin immer als illegal, weil die Lehrperson in ihrer Rolle automatisch Autorität über die Schülerinnen und Schüler hat. Heike ist derzeit nach Begleichung ihrer Kaution in der Höhe von 2000 Dollar wieder auf freiem Fuß – bei einer Verurteilung drohen ihr bis zu 20 Jahre Haft.