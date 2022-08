London : Leibesvisitation bei Kindern in England kein Einzelfall

Die Polizei in London ist erneut wegen demütigender und teilweise womöglich rassistisch motivierter Prozeduren gegenüber Kindern und Jugendlichen in die Kritik geraten. Wie die englische Kinderbeauftragte Rachel de Souza am Montag mitteilte, war der Fall von «Child Q», der im März dieses Jahres für große Aufregung gesorgt hatte, keinesfalls isoliert.