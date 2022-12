Saarland : Leiche am Eingang von Globus Supermarkt entdeckt

Am Donnerstagmorgen gegen 6.30 Uhr haben Mitarbeiter des Globus Supermarktes in Saarlouis am Geschäftseingang eine Leiche gefunden. Wie der Saarländische Rundfunk (SR) berichtet, handelt es sich bei dem Toten um einen 40-jährigen Mann mit festem Wohnsitz im Landkreis Saarlouis. Laut Polizeiangaben soll sich dieser aber dennoch in der Obdachlosenszene der Stadt bewegt haben.