Luxemburg : Leiche aus Bonneweg soll Diana M. C. gewesen sein

Am vergangenen Donnerstag wurde in einer Wohnung in Bonneweg eine zerstückelte Frauenleiche entdeckt. Wie die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung am Abend bekannt gibt, seien die Polizisten zunächst ausgerückt, da ein Mann einen 27-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus mit einer Stichwaffe attackiert habe. Der mutmaßliche Täter, ein 45-jähriger Mann, wurde demnach festgenommen. Das verletzte Opfer überlebte den Angriff. Am Freitag gab die Staatsanwaltschaft erste Informationen preis.