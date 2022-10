Belgien : Leiche der 83-jährigen Paulette ist mithilfe von Google Street View gefunden worden

Die Familie von Paulette Landrieux kann endlich trauern: Die Leiche der 83-Jährigen wurde am vergangenen Freitag mithilfe von Google Street View gefunden, wie unsere Kollegen von L'Avenir berichten. Die an Alzheimer erkrankte Mutter von vier Kindern war seit dem 2. November 2020 in der Rue Reppe in Andenne als vermisst gemeldet. Eine Vermisstenanzeige war aufgegeben worden, große menschliche und technische Mittel waren mobilisiert worden, um die Umgebung abzusuchen. Ohne Erfolg.