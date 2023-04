Todesursache unbekannt: Leiche in Scheune an deutsch-französischer Grenze entdeckt

In einer Scheune im Saarland in der Nähe der französischen Grenze ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein Spaziergänger bereits Anfang April auf den Leichnam gestoßen. Die Identität des Mannes konnte bisher nicht geklärt werden. Zeugen sollen ausgesagt haben, dass sich der Verstorbene vorwiegend in Großrosseln und dem direkt angrenzenden französischen Ort Petite Roselle aufgehalten haben soll.