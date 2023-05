Rheinland-Pfalz: Leiche bei Hausbrand in Landau gefunden

Der entstandene Schaden am Haus wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.

Bei der Evakuierung eines brennenden Mehrfamilienhauses in Landau (Pfalz) ist eine Leiche entdeckt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist der Tod der 54-Jährigen nicht durch das Feuer verursacht worden. Ermittlungen der Kriminalpolizei am Tatort zusammen mit einem Notarzt würden auf einen natürlichen Tod hindeuten, hieß es. Dafür spreche auch, dass die Wohnung der Frau unterhalb des brennenden Dachgeschosses liege.