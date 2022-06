Brasilien : Leichen gefunden – Verdächtiger gesteht Tötung der Vermissten

Seit über einer Woche werden der britische Journalist Dom Phillips und der Indigenen-Experte Bruno Pereira im brasilianischen Regenwald vermisst. Nun soll einer der Verdächtigen das Vergraben der Leichen gestanden haben.



In der Region sind Goldgräber, Wilderer und Drogenbanden aktiv.

Sind der britische Journalist Dom Phillips und der Indigenen-Experte Bruno Pereira doch tot? Laut den beiden festgenommenen Verdächtigen ja. Die beiden Fischer sollen am Mittwoch bei einem Verhör durch die brasilianische Bundespolizei gestanden haben, die beiden im Amazonas vermissten Männer erschossen und zerstückelt zu haben.

Wie der Sender Band News berichtet, haben die Behörden mittlerweile eine Morduntersuchung eingeleitet. Der 41-jährige Fischer Oseney da Costa Oliveira wurde am Dienstag festgenommen. Er ist der Bruder des bereits seit einer Woche festgenommenen Amarildo da Costa Oliveira.

«Erzählte detailliert von dem begangenen Verbrechen»

Einer der Verdächtigen im Fall des vermissten britischen Journalisten Dom Phillips und des Indigenen-Experten Bruno Pereira hat zudem gestanden, deren Leichen im Amazonas-Regenwald Brasiliens vergraben zu haben. Der Verdächtige, der bereits vergangene Woche verhaftet worden war, «erzählte detailliert von dem begangenen Verbrechen und nannte den Ort, an dem er die Leichen vergraben hatte», sagte der Leiter der Bundespolizei im Bundesstaat Amazonas, Eduardo Alexandre Fontes, am Mittwoch.

Der Tatverdächtige habe Beamte zu der Stelle geführt, wo die Leichen begraben worden seien. Am Abend (Ortszeit) wurden Leichensäcke zur Anlegestelle der Gemeinde Atalaia do Norte im Bundesstaat Amazonas gebracht. Einsatzkräfte seien mehr als anderthalb Stunden auf dem Fluss gefahren und dann 25 Minuten in Wäldern unterwegs gewesen, bis sie den Ort erreicht hätten. Beamte erklärten, dass eine Autopsie nun klären müsse, ob es sich bei den sterblichen Überresten um jene von Phillips und Pereira handele.