Leichen gezeigt: Joko-und-Klaas-Fans sind wegen Totenritual im TV gespalten

Für einen Teil des Publikums waren die Szenen jedoch schockierend. Besonders kritisiert wird, dass vor den Aufnahmen mit den Leichen keine Triggerwarnung eingeblendet wurde. «Das sind mir definitiv ein paar Tote zu viel da im Bild», schreibt eine Zuschauerin auf X. Ein anderer meint: «Also ich wusste, dass es diese Tradition in Indonesien gibt, es aber zu sehen ist heftig.» Für andere ist das Ritual zwar spannend, jedoch sei «Das Duell um die Welt» nicht das passende Format, um so etwas zu zeigen. «Das gehört in eine Doku, hier gehts nur um die Quote», so ein weiterer Kommentar.