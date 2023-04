Vogesen: Leichnam einer Fünfjährigen in Müllsack gefunden – Jugendlicher festgenommen

Ein fünfjähriges Mädchen wurde am heutigen Dienstag tot in einem Abfallbeutel in einer Wohnung in Rambervillers (Vogesen) gefunden, wie die Regionalzeitung Le Républicain Lorrain am Nachmittag berichtet. Demnach sei ein 15-Jähriger nach dem Fund am Dienstag in Polizeigewahrsam genommen worden. Die Mutter des Opfers habe kurz zuvor ihre Tochter als vermisst gemeldet. Laut der französischen Regionalzeitung wurde das Mädchen in einem Müllsack in einer Wohnung gefunden, die etwa 100 Meter von ihrem Haus entfernt lag.