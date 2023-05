Belgien: Leichnam in Auto mit luxemburgischen Kennzeichen gefunden

Vergangene Woche wurde der bei vielen Grenzgänger beliebte Flughafen Charleroi in Belgien Schauplatz eines grausigen Fundes. Wie die belgische Regionalpresse berichtet, ist am 28. April der leblose Körper eines 54-jährigen Spaniers in einem in Luxemburg zugelassenen Auto gefunden worden. Demnach stand das Fahrzeug seit dem 27. Januar 2023 – also genau 91 Tage bis zur Entdeckung des Leichnams – auf einem «Kiss&Ride»-Parkplatz.