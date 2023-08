Leichtathletik-WM: Fahrzeug mit Gold-Favorit verunfallt auf dem Weg ins Stadion

Vor den Halbfinal-Läufen über 200 Meter ist es bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest zu einem Unfall gekommen. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie zwei der kleinen Fahrzeuge, die die Athleten vom Aufwärmen zum Wettkampfbereich bringen, am Donnerstagabend zusammenstießen. Der jamaikanische Sprinter Andrew Hudson bekam nach eigener Aussage einen Glassplitter ins Auge. Er sehe ziemlich verschwommen, sagte der 26-Jährige.

Halbfinale mit Verzögerung ausgetragen

Hudson hielt sich nach dem Zusammenstoß eine Hand vor das rechte Auge. Der Lauf mit ihm und 100-Meter-Weltmeister Noah Lyles aus den USA wurde daraufhin verschoben. Das Halbfinale wurde dann mit Verzögerung ausgetragen, Hudson hatte laut Weltverband seiner Teilnahme zugestimmt. Er schied zunächst als Fünfter in 20,38 Sekunden aus – bis die Jury entschied. Lyles kam als Sieger in 19,76 Sekunden ins Finale. Er tröstete den Jamaikaner, der betroffen im Zielbereich stand.

«Ich habe getan, was ich konnte», sagte Hudson danach und berichtete, er habe 20 Minuten lang in einem Behandlungsraum gesessen und auf eine Entscheidung gewartet. Es sei seine erste WM, er habe hart dafür gearbeitet, im Leben gebe es Hürden. Einige hätten ihm geraten zu starten, andere jedoch, nicht zu starten. «Wenn ich rennen kann, versuche ich mein Bestes, also habe ich es versucht», erklärte der 26-Jährige, der sich im Interview-Bereich des Stadions immer wieder an sein rechtes Auge fasste.