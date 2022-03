Mail aus Sotschi : «Leider nein» im Weinzelt

Täglich erreicht uns elektronische Post von unseren Reportern aus Sotschi. Marcel Allemann berichtet von russischem Wein und singenden Journalisten.

Mitten in unserer Hotelanlage steht ein Weinzelt, in dem man Weine aus der Region kosten kann. Zugegeben, ich hatte zuvor kein Faible für russischen Wein und die angebotenen Tropfen werden es auch nicht in meine persönliche Top 10 schaffen, aber ich habe auch schon bedeutend schlechteren Wein getrunken.