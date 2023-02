Angst ohne Handy zu sein: Leidest du an Nomophobie? Mach den Test!

Ein Like hier, eine Sprachnachricht da und zwischendurch noch einmal kurz die News checken: Wer ständig am Smartphone hängt, gewöhnt sich mit der Zeit daran. Dann fällt es schwer, auch mal ohne es zu sein. Bei manchen Menschen kann das eine Nomophobie (No-Mobile-Phone-Phobia) auslösen – die übersteigerte Angst vor Handyausfall und dem Nichterreichbar-Sein. Auch der Ausraster einer 13-Jährigen, die ihre Eltern angriff , nachdem diese ihr das Smartphone weggenommen hatten, wurde mit Nomophobie in Verbindung gebracht.

Laut einer Befragung des chinesischen Elektronikanbieters OnePlus aus dem Jahr 2021 ist die Angst, kein funktionierendes Handy zur Hand zu haben, in der Hochphase der Covid-Pandemie stark angestiegen – besonders in Großbritannien. 32 Prozent der Britinnen und Briten gaben damals an, sich selbst die Diagnose Nomophobie zu stellen. Doch auch in unseren Breitengraden ist das Angstphänomen ein großes Thema, wie aktuell eine Studie von Forschenden der Privaten Hochschule Göttingen zeigt (siehe Box).