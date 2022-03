Luxemburg : Leiharbeiter mit Griechenland-Reise geködert

LUXEMBURG – Zu Beginn des Jahres benötigte der Personaldienstleister Adecco mehrere hundert Leiharbeiter. Um sie anzulocken, hat der Konzern eine Reise verlost.

Eine All Inclusive-Reise nach Griechenland! Mit diesem Lockmittel hat Personaldienstleister Adecco zu Beginn des Jahres versucht, neue Leiharbeiter anzulocken. «Der Arbeitsmarkt in Luxemburg wie auch in Europa unterliegt der Knappheit an Bewerbungen und dem Missverhältnis zwischen den Profilen der Bewerber und den Bedürfnissen der Unternehmen», sagt François Dauphin, Area Manager Luxemburg. Der Bedarf betrifft vor allem das Baugewerbe, die Industrie, die Logistik, das Baunebengewerbe und die Gemeinschaftsverpflegung.