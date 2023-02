Champions League : Leipzigs Trainer Rose schwärmt vor Wiedersehen mit Haaland

Am Mittwochabend trifft RB Leipzig auf Manchester City und Superstar Erling Haaland.

Auh ihn werden am Mittwochabend wieder die Augen gerichtet sein: Erling Haaland.

RB Leipzigs Trainer Marco Rose schwärmt vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Stürmer Erling Haaland von dessen psychischer Stärke. Am meisten bewundere er seine Mentalität, sagte Rose vor dem Achtelfinale der Champions League gegen Haaland und Manchester City. «Wenn er ein Tor sieht, ist er verrückt danach zu treffen», sagte Rose. Der 46-Jährige trainierte den Norweger in Salzburg und Dortmund. Am Mittwoch muss er seine Mannschaft auf den Angreifer einstellen.