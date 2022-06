Rheinland-Pfalz : Leiter des Limburger Priesterseminars nach Freistellung tot entdeckt

LIMBURG – Der Tod eines ranghohen Priesters erschüttert das Bistum Limburg von Bischof Georg Bätzing. Zuvor war dem Kirchenmann übergriffiges Verhalten vorgeworfen worden.

Der Leiter des Priesterseminars im Bistum Limburg ist tot aufgefunden worden. Das teilte das Bistum am Freitag mit, ohne Details zu den Todesumständen des Geistlichen zu nennen. Der Priester sei am Mittwoch von Bischof Georg Bätzing im Zusammenhang mit Vorwürfen wegen übergriffigen Verhaltens angehört und vorläufig von seinen Ämtern freigestellt worden. Dies sei von den kirchlichen Ordnungen so vorgesehen, um die Vorwürfe prüfen und aufklären zu können. Das Bistum nannte keine Details zu den erhobenen Vorwürfen.