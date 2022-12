Nach der Geburt: Lena Gercke meldet sich im Sport-BH auf Instagram zurück

Lena Gercke ist nach den Strapazen der Geburt wieder voller Tatendrang, wie sie in ihrer Story auf Instagram zeigt. Die zweifache Mutter ist bereit, sich wieder in Form zu bringen. «Ich starte heute mit dem Beckenbodentraining», so das Model. Dabei handelt es sich um verschiedene Übungen für die Körpermitte, die in der Regel nach einer Schwangerschaft wieder gestärkt werden muss.