Stylish : Lena Gercke sorgt mit neuem Look für Aufregung

Lena Gercke überrascht auf Instagram mit einem extravaganten Look. Ein neuer Schnappschuss zeigt die Blondine mit einer ungewöhnlichen Frisur.

Lena Gercke hat seit ihrer Teilnahme an der Casting-Show «Germany's Next Topmodel» eine Mega-Karriere hingelegt und ist erfolgreicher denn je.

Lena hat die Haare schön

Lena trägt darauf die Haare zu einem Mittelscheitel geteilt und streng zusammengebunden. Was auffällt: einzelne Haarsträhnen scheinen in Wellen an ihre Stirn geklebt zu sein, was die Frisur zu etwas ganz Besonderem macht.