«The Voice of Germany» : Lena Gercke verkündet Abschied als Moderatorin

Die ehemalige «GNTM»-Gewinnerin (34) nimmt eine große Veränderung in ihrem Berufsleben vor! Lena Gercke hat ihr Aus bei «The Voice of Germany» verkündet.

Lena Gercke ist Mama, Model, Moderatorin und hat auch ihr eigenes Modelabel «LeGer». Kein Wunder, dass das manchmal zu viel für die Blondine ist. Gercke moderiert mit Thore Schölermann (37) seit mehreren Jahren die beliebte Castingshow «The Voice of Germany». Doch damit ist in Zukunft erst einmal Schluss: Sie hat ihr Aus bei «The Voice of Germany» verkündet.