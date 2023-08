Deutschland: Lena Meyer-Landrut erleidet Knochenbrüche nach Reitunfall

Die deutsche Sängerin Lena Meyer-Landrut hat sich bei einem schweren Reitunfall einen doppelten Kreuzbein-Bruch zugezogen. Das schreibt die 32-Jährige auf ihrer Instagram-Seite. «Vom Pferd gefallen und mir dabei einen doppelten Kreuzbein-Bruch geholt (klar, ein Knochen reicht nicht). Ich versuche, mich jetzt bestmöglich zu erholen, mache ruhig und langsam», so Lena. Weiter ergänzt sie: «Passt schön auf euch auf, so weit es geht.»

Kreuzbeinbrüche heilen in der Regel unter konservativer Therapie ab, heißt es in einem Artikel der Hirslanden Klinik. Würden Schmerzen aber bestehen bleiben oder werden sie eher noch stärker, so empfehle sich, nach vier bis sechs Wochen eine Computertomografie oder ein MRI durchzuführen.

Community wünscht Meyer-Landrut gute Genesung

Innerhalb von 45 Minuten wurde der Post der Sängerin rund 13.000 Mal geliket. Die Anteilnahme ist groß, so schickt die Hip-Hop-Journalistin und Podcasterin Visa Vie Emojis in Form von drei Herzen mit Verband.

Die Sängerin hatte Anfang Juli in der RPR1-Radioshow «Music Made in Germany» über ihr Burn-Out gesprochen, eine Followerin lässt in ihrem Kommentar Sorge wegen dieser Erkrankung durchscheinen: «Hab mich jetzt mal so gefreut, als Du in Deiner Story geschrieben hast, dass Du reiten warst – und jetzt das. Mann, das tut mir leid, ruh Dich schön aus.»